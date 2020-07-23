В здании завода на Ставрополье произошел пожар

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Кровля Невинномысского маслоэкстракционного завода загорелась на Ставрополье, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили в четверг в пресс-службе краевого МЧС.

"В 14:50 мск поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытое горение рубероидной кровли на площади 500 кв. м, подтвержден 3-й номер. Сведения о наличии/отсутствии пострадавших утоняются", - отметили в ведомстве.