{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В здании завода на Ставрополье произошел пожар

Его площадь составляет 500 кв. м

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Кровля Невинномысского маслоэкстракционного завода загорелась на Ставрополье, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили в четверг в пресс-службе краевого МЧС.

"В 14:50 мск поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытое горение рубероидной кровли на площади 500 кв. м, подтвержден 3-й номер. Сведения о наличии/отсутствии пострадавших утоняются", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияСтавропольский край
Полиция Полтавы не подтвердила информацию о завершении операции по освобождению заложника
По данным телеканала "Украина-24", захвативший заложника следует в автомобиле в направлении Киева, его преследуют полицейские и спецподразделения
Читать полностью