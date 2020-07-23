Один из заместителей мэра Майкопа подозревается в злоупотреблении полномочиями

МАЙКОП, 23 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении одного из заместителей главы Майкопа, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в четверг.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Адыгея в отношении одного из заместителей главы муниципального образования "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями Майкопа, в том числе по ведению финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. Чиновник предоставлял им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме. Кроме того, подозреваемый, используя свое должностное положение, оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на максимально выгодных условиях, уточнили в пресс-службе.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным источника в правоохранительных органах региона, уголовное дело возбудили в отношении первого заместителя мэра Майкопа Аслана Китариева, курирующего блок экономики и инвестиций.