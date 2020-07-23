Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве в СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве троим заключенным следственного изолятора "Кресты" в Колпинском районе города. О этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в четверг.

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех ранее судимых лиц <...>. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия"). <...> После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга", - указано в сообщении.

По версии Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, заключенные с 18 по 19 июля 2019 года, находясь в камерном помещении СИЗО вместе с мужчиной 1998 года рождения, обвиняемым в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, потребовали от него 20 тыс. рублей. После того, как потерпевший не смог найти эти деньги, сокамерники избили его. Позже они позвонили родным пострадавшего, предупредив, что если деньги не переведут, побои продолжатся.

Видеозапись с избиениями в следственном изоляторе, которая появилась в августе 2019 года в СМИ и легла в основу проверок ФСИН и правоохранительных органов, была смонтирована за пределами СИЗО. В СК поясняли, что в начале видеозаписи зафиксировано избиение заключенного, далее изображаются фотографии со следами побоев, на которых, по данным следствия, был запечатлен арестованный, к которому не применялась физическая сила, а синяки были специально нарисованы краской, при этом лицо "избитого" также не попало в кадр.

Следствие в Петербурге также установило, что сотрудники изолятора "Кресты" не причастны к избиениям. Вместе с тем пресс-бюро ФСИН России сообщило, что по результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников СИЗО, а также привлечены к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН.

В новость были внесены изменения (16:54 мск) — добавлены подробности после второго абзаца.