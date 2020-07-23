Источник: второе дело о мошенничестве возбудили против экс-главы ТАНТК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Второе уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывшего генерального директора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева Юрия Грудинина. По данным источника в правоохранительных органах, он незаконно выписал себе премии на 1,4 млн рублей.

В среду в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области ТАСС сообщили, что полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора ТАНТК, который подозревается в мошенничестве. По информации источника в правоохранительных органах, дело возбуждено в отношении Юрия Грудинина.

"Возбуждено второе уголовное дело <...> [по подозрению в том, что] он необоснованно на 1,4 млн рублей выписал премии руководящему составу завода. По версии следствия, он дал им указания обналичить, снять со своих счетов и передать его доверенным лицам. Следствие считает, что ему в итоге передали эти деньги", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В настоящее время ТАСС не располагает официальным подтверждением указанной информации.

В июне полномочия Грудинина на посту главы ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) были прекращены. Соответствующее решение принял совет директоров компании. Грудинин был назначен на должность гендиректора ПАО "Ил" 20 апреля 2019 года, сменив на этом посту генерального директора Алексея Рогозина. До этого назначения Грудинин руководил ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева".