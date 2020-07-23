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Ущерб реке Толыч в Прикамье от загрязнения химвеществами составил порядка 20 млн рублей

Предполагаемый источник загрязнения - накопитель Березниковского содового завода в водоеме

ПЕРМЬ, 23 июля. /ТАСС/. Предварительный ущерб реке Толыч в Пермском крае, причиненный в результате попадания химвеществ со шламонакопителя Березниковского содового завода, оценили примерно в 20 млн рублей. Об этом в четверг на совещании, посвященном экологической обстановке в Березниках, сообщил руководитель Западно-Уральского управления Росприроднадзора Андрей Азанов.

Березниковское предприятие "Азот" (филиал "Уралхима") 8 июля зафиксировало повышение концентрации хлорида кальция в реке Каме, угрожающее безопасной работе технологического оборудования завода. Предполагаемым источником загрязнения стал накопитель Березниковского содового завода в реке Толыч. Превышение нормативов было выявлено 9 июля в реке Толыч и в Камском водохранилище. "Азот" также зафиксировал в реке Толыч превышение содержания нефтепродуктов более чем в 500 раз.

"Мы также отбирали пробы почвы в районе шламонакопителя и коллектора, везде зафиксировано превышение по хлоридам. Принято решение о расчете размера вреда, причиненного почвам, предварительный расчет в обоих случаях оценивается примерно по 2 млн рублей, также произведены замеры расходов на выходе сточных вод со шламохранилища при попадании в реку Толыч. Предварительно тоже расчет вреда водного объекта реке Толыч оценивается примерно в 20 млн рублей", - сказал он.

Азанов добавил, что работа по установлению источника загрязнения продолжается, ведется постоянный контроль качества воды в Камском водохранилище, исследования тела дамбы шламохранилища Березниковского содового завода на предмет возможных протечек. В настоящее время ситуация стабилизируется, содержание хлоридов в водоемах значительно снизилось и приближается к нормативам. "Отобрали пробы с промышленного канала, максимальная концентрация по хлориду отмечена в Камском водохранилище в районе лодочной базы "Садовик" в непосредственной близости шламохранилища содового завода, 9 июля [содержание хлоридов составляло] почти 2 тыс. мг, и также в районе сброса промышленного канала и в самом сбросе, и в контрольных точках, там чуть больше 2 тыс. мг. Все эти точки находятся ниже по течению реки Толыч", - отметил руководитель управления.

Глава города Березники Сергей Дъяков сообщил, что содержание хлорида кальция в Каме на сегодняшний день составляет 70 мг, что позволяет возобновить работу предприятия "Азот", опасности для местного населения нет.

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