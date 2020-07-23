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Суд арестовал главу Центра госимущества ФСИН за превышение должностных полномочий

Сергея Вержевикина заключили под стражу до 21 сентября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы арестовал до 21 сентября начальника Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН полковника внутренней службы Сергея Вержевикина. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вержевикину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 сентября", - сказал представитель суда.

Уголовное дело в отношении Вержевикина и неустановленных лиц было возбуждено 21 июля. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Вину не признает. В рамках этого же дела задержан бывший глава ООО "Стройжилпром" Олег Мохнорылов, который обвиняется по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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