Суд вновь арестовал экс-зампредседателя правления банка "БФГ-кредит" по делу о хищении

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы снова арестовал бывшего заместителя председателя правления банка "БФГ-кредит" Михаила Дорогинина по делу о хищении около 13 млрд рублей. В суде ТАСС также сообщили, что данная мера пресечения продлена до 24 октября.

"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Дорогинина меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказала пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова. - Срок ареста обвиняемому продлен до 24 октября".

19 июня Басманным судом было удовлетворено ходатайство следователя об аресте Дорогинина, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). Позднее Мосгорсуд отменил это постановление, установив Дорогинину срок нахождения в СИЗО до 24 июля. Суд также арестовал бывшего замначальника кредитного управления банка Алексея Горлина.

По подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве Дорогинин, Горлин и бывшая сотрудница банка "БФГ-кредит" Юлия Финкельштейн (она отправлена под домашний арест). Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств коммерческого банка "БФГ-кредит" в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее в розыск в рамках уголовного дела были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, по данным следствия, организовавшие в 2014-2016 годах хищение средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления. В этом банке свои средства держали Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Банк признан банкротом, 27 июля 2016 года лицензия у него была отозвана.