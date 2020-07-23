Суд арестовал на два месяца террориста, захватившего автобус с 13 пассажирами в Луцке

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Луцкий горрайонный суд арестовал на два месяца без права внесения залога украинца Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с 13 пассажирами. Соответствующее решение принято в четверг.

Таким образом, суд удовлетворил требование стороны обвинения относительно меры пресечения для Кривоша.

Отвечая на вопросы журналистов перед началом судебного заседания, Кривош заявил, что не жалеет о содеянном, а также заверил, что не имел сообщников. "Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", - утверждал он. Террорист также сообщил, что у него есть обида "на неправду", и добавил, что считает себя плохим человеком. Кривош выразил недовольство тем фактом, что только президент Украины выполнил его требование, а остальные 23 человека, которым он их также предъявлял, проигнорировали.

21 июля Максим Кривош захватил в центре расположенного на западе Украины Луцка автобуса с 13 пассажирами. Он утверждал, что вооружен гранатами и автоматом, а также заложил "еще мину" в людном месте города. В социальной сети он опубликовал свои требования к 24 представителям высших эшелонов украинской власти. Он потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в YouTube заявления о том, что они - террористы в законе. От президента Украины Владимира Зеленского он также потребовал опубликовать видеообращение. После 12 часов переговоров, в том числе с привлечением Зеленского, Кривош сдался, а заложники были освобождены. Пострадавших не было.