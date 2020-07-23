В Москве арестовали серийного насильника

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Суд арестовал серийного насильника, напавшего минимум на семерых женщин с начала июля в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Находясь в изоляторе временного содержания, мужчина симулировал психическое расстройство и был доставлен в одну из столичных больниц, - сообщила Иванова. - Но врачи не подтвердили ухудшение состояния здоровья подозреваемого, в связи с чем сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По данным СК, с 3 июля на территории района Южное Бутово мужчина по вечерам нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратились семь пострадавших от действий мужчины, которые описали одинаковые приметы нападавшего. Накануне следователи задержали мужчину 1991 года рождения по подозрению в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Трое потерпевших уже его опознали.