Главный фигурант дел об обмане дольщиков в Липецке просил политического убежища в ФРГ

ТАСС, 23 июля. Главный фигурант уголовных дел о мошенничестве и хищении денег почти двух тысяч дольщиков Липецка Михаил Захаров попросил политического убежища в Германии. Об этом в четверг рассказала ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.
"Во время пресс-подхода перед коллегией, посвященной работе по итогам полугодия, руководитель [следственного управления СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов] сегодня сказал, что Захаров подавал документы и просил политического убежища в Германии", - сказала представитель пресс-службы.
В октябре 2017 года липецкие следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве жилого комплекса "Европейский" в Липецке. По версии следствия, с 2014 по 2017 год председатель совета директоров компании "СУ-5" Михаил Захаров, его бывшая супруга Олеся Захарова, экс-гендиректор компании "Эксстроймаш" (входила в "СУ-5") Сергей Тонких и его заместитель Сергей Ельчанинов похитили деньги участников долевого строительства комплекса "Европейский", оставив без квартир почти 2 тыс. человек. В настоящее время ущерб дольщикам оценивается в 333 млн рублей, всех фигурантов дела установили, Захарова объявили в розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным пресс-службы следственного управления СК по Липецкой области, ранее в Германию направили документы для экстрадиции Захарова в Россию. "В настоящее время документы, связанные с его экстрадицией, рассматривают компетентные органы в Германии, сроки затянулись в связи с пандемией коронавируса", - сказала собеседница агентства.