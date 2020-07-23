Главный фигурант дел об обмане дольщиков в Липецке просил политического убежища в ФРГ

ТАСС, 23 июля. Главный фигурант уголовных дел о мошенничестве и хищении денег почти двух тысяч дольщиков Липецка Михаил Захаров попросил политического убежища в Германии. Об этом в четверг рассказала ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Во время пресс-подхода перед коллегией, посвященной работе по итогам полугодия, руководитель [следственного управления СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов] сегодня сказал, что Захаров подавал документы и просил политического убежища в Германии", - сказала представитель пресс-службы.