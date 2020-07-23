Замечание из-за собаки стало причиной нападения на женщину с ребенком в Нахабине

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Молодой человек выстрелил из газового пистолета в женщину с годовалым ребенком в Подмосковье в ходе конфликта из-за его собаки, на которой не было намордника. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"21 июля две женщины с годовалым ребенком проводили время в лесополосе в поселке Нахабино, где у них возник конфликт с проходящими мимо парнем и девушкой из-за того, что они выгуливали собаку без намордника. В ходе ссоры молодой человек произвел распыление из газового пистолета в сторону одной из женщин, за которой находился ребенок", - сообщили в ГСУ.

В результате девочка получила химический ожог груди, спины и шеи, после чего была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Следователи допрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются личность и местонахождение злоумышленника.