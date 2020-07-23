Суд Киева освободил напавшего на депутата от ОПЗЖ под поручительство Порошенко

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева отпустил националиста, который два дня назад у стен Рады напал на депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Олега Волошина, под поручительство экс-президента Петра Порошенко и еще пяти депутатов партии "Европейская солидарность. Такое решение суд принял на заседании в четверг.

Согласно этому решению, виновник нападения - националист Александр Погребиский, который ранее участвовал в силовой операции в Донбассе и последнее время неоднократно был замечен в числе охраны Порошенко на митингах его сторонников, отпущен под личное обязательство и поручительство шести депутатов партии "Европейская солидарность". Ему также ограничен выезд из Киева до 21 сентября. Защита националиста планирует обжаловать это решение суда и будет настаивать на закрытии дела, пояснив это "отсутствием состава преступления".

Во вторник националисты, в числе которых был и Погребиский, напали и облили зеленкой депутата Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Олега Волошина, а также открыто угрожали ему и его помощнице. Сам Волошин связал это нападение со своим высказыванием о том, что у Украины нет суверенитета, а партия ОПЗЖ потребовала отставки Зеленского и его команды из-за их неспособности противостоять "разгулу национал-радикализма" в стране.

На заседании Рады 17 июля во время рассмотрения проекта постановления о незаконности проведения в Крыму общероссийского голосования по поправкам к конституции РФ произошел конфликт, связанный с высказыванием Волошина о том, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым". Депутат также сообщил, что специально не пришел на торжественное собрание Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, "поскольку нечего отмечать, суверенитет полностью отдан под внешнее управление".

Группа депутатов в ответ на это заявление блокировала трибуну Рады и призвала руководство парламента и правоохранительные органы дать правовую оценку словам Волошина.