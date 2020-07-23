Мосгорсуд сообщил, что ГП не может контролировать рассмотрение в суде дела Ефремова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ не может контролировать действия суда при рассмотрении уголовного дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, но может участвовать в состязательном процессе. Как отмечает Мосгорсуд в опубликованном на своем сайте комментарии , суд независим при принятии решений.

Комментарий опубликован в связи со сделанным в среду заявлением главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева о том, что Генпрокуратура РФ взяла на контроль уголовное дело, что "исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения". При этом парламентарий считает, что невозможно полностью исключить влияние на разбирательство из-за его активного освещения в СМИ. По его словам, "самое главное, чтобы суд не реагировал на это все, а принимал решение на основании добросовестно проведенного расследования".

"Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим, находится вне сферы контроля органов прокуратуры", - сообщили в Мосгорсуде. В соответствии с УПК РФ, судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. "Необходимо подчеркнуть, что прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует, а предусмотрено право обжалования судебных решений", - отметили в Мосгорсуде.

Материалы по уголовному делу Ефремова поступили в Пресненский суд Москвы в среду. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В начале июня Пискарев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обращения о необходимости проведения объективного расследования ДТП с участием Ефремова. Незадолго до этого спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что у актера могут найтись покровители. По его словам, "когда речь идет об известных, о ресурсных, о занимающих должности", то у парламентариев возникает право на сомнение в том, что следствие не столкнется с давлением. В связи с этим комитету по безопасности было поручено взять данное дело под контроль.