Мосгорсуд отказался заблокировать YouTube в России по иску компании "Онтаргет"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский городской суд частично удовлетворил иск российской компании - разработчика HR-тестов "Онтаргет" к Google, при этом отказав в безвременной блокировке сервиса YouTube в России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить частично, взыскать 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса", - огласила решение судья. Также суд обязал ответчика - компанию Google - прекратить доступ к спорному видео. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.

Перед началом судебного разбирательства ответчик просил перенести рассмотрение дела в арбитражный суд, однако суд не усмотрел для этого оснований. "Не пойму, неужели ответчику нельзя было удалить ролик за то время, пока вы были в совещательной комнате, - выразил удивление представитель истца. - Прошло полгода с момента размещения контента в Сети". Истец назвал поведение ответчика недобросовестным.

В ходе судебного заседания истец поддержал требования в суде в полном объеме, а ответчик в свою очередь исковые требования не признал. "Одна треть от всех пользователей интернета в мире являются пользователями сервиса YouTube, у которого 1 млрд просмотров в сутки по всему миру", - заявил представитель Google, мотивируя просьбу о нецелесообразности блокировки сервиса.

В ходе исследования доказательств видео на портале YouTube оказалось недоступным, однако, по словам истца, в четверг утром оно еще было доступно на хостинге, что было подтверждено нотариусом. Третья сторона в лице представителя Роскомнадзора и Андрея Кураша, разместившего спорный материал, в судебное заседание не явились, попросив рассмотреть иск без них.

Об иске

В производстве Мосгорсуда в четверг было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению ООО "Онтаргет" (занимается проведением собеседований на работу - прим. ТАСС) к Google LLC. Истец просил ограничить доступ к сайту www.youtube.com на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации. В исковом заявлении "Онтаргет" речь идет о защите исключительных прав на произведение науки: "Пять батарей тестов способностей: "Анализ информации", "Интерпретация информации", "Работа с клиентами", "Работа с информацией", "Следование инструкциям", размещенное на YouTube.

Кроме этого, истец просил о взыскании с ответчика денежной компенсации в размере 10 млн рублей (компенсация за нарушение исключительного права в виде упущенной выгоды), а также оплаты судебных расходов и госпошлины на общую сумму около 100 тыс. рублей.

В 2018 году Мосгорсуд удовлетворил иск "Онтаргет" к YouTube о блокировке нарушающих авторские права публикаций. Решение вступило в силу.