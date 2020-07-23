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Мосгорсуд отменил продление ареста замглавы "Аэрофлота" и других фигурантов дела

Адвокат уточнила, что по решению суда они останутся под стражей до 7 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил в четверг постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста заместителю генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову и остальным фигурантам уголовного дела о хищении 250 млн рублей у компании. Как уточнила ТАСС адвокат Александрова Мария Корчагина, вместе с тем суд установил срок ареста обвиняемым до 7 августа.

"Мосгорсуд сегодня отменил решение Басманного районного суда Москвы о продлении сроков содержания [под стражей] по делу "Аэрофлота" в отношении Александрова, Давыдовой, Кибец, Сливко, и отправил ходатайство следователя на новое рассмотрение. Срок содержания под стражей нашим подзащитным суд установил до 7 августа, - рассказала защитник. - До этого времени Басманный суд должен повторно рассмотреть ходатайство о продлении".

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