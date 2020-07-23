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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
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Следствие считает терактом нападения на главу Центра "Э" по Ингушетии

Председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что 12 арестованных фигурантов хотели принудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от сбора доказательств в отношении руководителей и членов террористического сообщества

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следствие квалифицировало как теракт нападения на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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"На основании доказательств, кропотливо собранных в условиях сложной оперативной обстановки, на прошлой неделе следствие квалифицировало нападения как акты терроризма, совершенные участниками созданного в республике террористического сообщества", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Он отметил, что 12 арестованных фигурантов вместе с другими устанавливаемыми и разыскиваемыми лицами с помощью нападения на Эльджаркиева хотели принудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от сбора доказательств в отношении руководителей и членов террористического сообщества и вызвать страх и панику среди населения республики.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователи начали предъявлять фигурантам обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Никто из фигурантов вину не признает и со следствием не сотрудничает. При этом источник отказался уточнить событие нового вменяемого им преступления и его фабулу. Новая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По словам другого источника, знакомого с материалами дела, следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела еще по одному эпизоду ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконное ношение оружия").

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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