СК начал проверку после видео, на котором подросток из Арзамаса избивает школьников

ТАСС, 23 июля. Следователи начали доследственную проверку после распространения видео, на котором 14-летний житель Арзамаса Нижегородской области избивает детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

Ранее в сообществе "Весь Арзамас" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что ученик одной из школ Арзамаса вымогает деньги у детей и избивает их, если они не приносят требуемую сумму.

"В одном из сообществ социальной сети выявлен видеосюжет о том, что 14-летний подросток в Арзамасе Нижегородской области избивает 10-летних мальчиков, снимает все на видео, а затем монтирует ролики побоев и выкладывает их в интернет. По данному факту следователями следственного отдела по Арзамасу СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", - отмечается в сообщении.