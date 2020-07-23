В Калмыкии девочку унесло течением во время купания на Волге

ЭЛИСТА, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски девочки, которую унесло течением во время купания в Волге в районе поселка Цаган Аман Юстинского района Калмыкии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по республике.

"По установленной информации, на мелководье купались отец с двумя несовершеннолетними дочерями. Детей подхватило и понесло течением. Отец одну дочь спас самостоятельно, ведутся поиски второй девочки", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 17:45 мск, добавили в пресс-службе ведомства.