Обвиняемые в крушении самолета главы Total получили от пяти до шести лет колонии-поселения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы приговорил к срокам лишения свободы от пяти до шести лет диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева, обвиняемых по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, передает корресондент ТАСС из суда.

"Суд постановил приговорить Круглова к 5,5 года, Дунаева - к 6 годам, Архипову - к 5 годам колонии-поселения", - зачитала приговор судья Екатерина Гришина.

Подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В ходе прений сторон прокурор попросил для них реальные сроки лишения свободы: Дунаеву - шесть лет и два месяца, Круглову - шесть лет, Архиповой - пять лет и десять месяцев.

Осужденные авиадиспетчеры останутся под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

"Меру пресечения в виде подписки о невыезде осужденным сохранить до вступления приговора в законную силу. Определить, что в колонию-поселение они должны будут явиться сами, после того как она будет определена дата начала отбытия наказания", - сказано в приговоре судьи.

Архипова освобождена от наказания по амнистии.

"Архипову освободить от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне, так как срок ее наказания не превышает пяти лет", - сказано в приговоре.

Приговор обжалуют

Адвокаты осужденных по делу о крушении самолета главы компании Total обжалуют обвинительный приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат Надежды Архиповой Ольга Динзе.

"Несмотря на освобождение от наказание Архиповой, мы будем обжаловать это решение, дойдем вплоть до ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека). Считаем, что суд проигнорировал ряд доводов защиты, в том числе материалы одной из экспертиз, где содержатся выводы о том, что осужденные диспетчеры в день катастрофы не допустили нарушений должностных обязанностей. Вторая же экспертиза, на наш взгляд, была проведена с нарушениями", - отметила она.

Крушение Falcon

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и глава компании Total Кристоф де Маржери.

Помимо Дунаева, Круглова и Архиповой, по делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Дела в их отношении были выделены в отдельное производство.

Согласно приговору суда, Леденев и Мартыненко признаны виновными в нарушении правил безопасности, которое привело к крушению, и приговорены к 3,5 года и 4 годам колонии общего режима соответственно. Позднее судимость с них была снята в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также к ним были заявлены иски на 516 млн рублей, но суд оставил их на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.