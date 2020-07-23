ГП утвердила обвинение по делу экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей Роснефти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Виктора Ишаева в организации растраты и Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления", - сообщили в пресс-службе.

Фигуранты обвиняются в организации растраты и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО "Бейс" по аренде помещения площадью свыше 280 кв. метров. Это помещение использовалось для нужд представительства Роснефти в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева - Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор. Затем он перечислил деньги на расчетные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании. Вину Ишаев не признает. По словам адвоката Павла Зайцева, дочь Ишаева выплатила "Роснефти" более 5,7 млн рублей в счет возмещения возможного ущерба. Экс-губернатор находится под домашним арестом с конца марта прошлого года. Мосгорсуд в последний раз продлил ему меру пресечения до 27 сентября.

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края, в 2009 году был назначен полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах занимал должность министра по развитию Дальнего Востока.