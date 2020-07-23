Напавшие на ветерана в Новгородской области получили 16 и 12 лет колонии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Новгородской области и жителя Омска по делу о разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны в Окуловке к 16 и 12 годам лишения свободы, сообщает СК по Новгородской области в четверг.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников 8 июля 2019 года, через неделю после нападения. Как сообщают новгородские следователи, обвиняемым вменялись преступления, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбойное нападение, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью") и п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с проникновением в жилище").

"Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Новгородской области, признаны достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя и жителя города Омска, совершивших разбойное нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Приговором суда им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев и в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2019 года в городе Окуловке Новгородской области обвиняемые проникли в дом к ветерану, попросив воды, после напали и избили женщину, требуя деньги. Злоумышленники похитили 100 тыс. рублей и скрылись. На месте преступления женщину обнаружил сын, который вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. "Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов, успев дать следователю показания. Вину в совершении преступления ни один из обвиняемых не признал", - добавляется в сообщении.

Также сообщается, что ранее один из обвиняемых совершил кражу в поселке Крестцы Новгородской области.