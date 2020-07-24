На средиземноморском побережье под Александрией утонули четыре человека

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Четыре человека утонули в четверг в Средиземном море под Александрией на севере Египта. Как сообщила газета Al Watan, трагедия произошла в районе Эль-Агами, где регулярно в морских водах гибнут люди.

По данным полиции, все четверо погибших - из одной семьи: два брата 30 и 15 лет, их сестра 19 лет и кузен. Они приехали на выходные из Каира и пошли на рассвете купаться на закрытый в связи с пандемией коронавируса пляж "Эс-Сафа". К настоящему моменту найдены тела двоих погибших, днем возобновятся поиски еще двоих.

Пляж "Эс-Сафа" соседствует с компаундом "Эн-Нахль", где при аналогичных обстоятельствах 10 июля погибли сразу 11 человек.

Этот участок побережья в районе Эль-Агами к западу от северной столицы Египта пользуется дурной славой, его прозвали "берегом смерти" из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего местные власти запретили пользование пляжем, доступ к нему был закрыт.