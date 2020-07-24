В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в помещение Сбербанка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мужчина с ножом ворвался в помещение Сбербанка в Балашихе и отказывается выходить оттуда, на место происшествия прибыли полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на пятницу в одно из помещений Сбербанка зашел мужчина с ножом и начал вести себя неадекватно. Выходить из здания он отказывается", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт инцидента, отметив, что в настоящее время принимаются все меры к задержанию.

"В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в одном из помещений банков в микрорайоне Гагарина. На место незамедлительно был организован выезд нарядов полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию правонарушителя", - сказал собеседник.