В Подмосковье задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в здание Сбербанка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который зашел в помещение банка и повредил банкомат в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В настоящее время мужчина доставляется в отдел полиции. В результате инцидента пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина повредил банкомат.

Ранее источник ТАСС сообщал, что в задание Сбербанка в микрорайоне Гагарина в Балашихе ворвался мужчина с ножом и начал вести себя неадекватно, при этом он отказывался входить из помещения.