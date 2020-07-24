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В Подмосковье задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в здание Сбербанка

Злоумышленник повредил банкомат

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который зашел в помещение банка и повредил банкомат в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В настоящее время мужчина доставляется в отдел полиции. В результате инцидента пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина повредил банкомат.

Ранее источник ТАСС сообщал, что в задание Сбербанка в микрорайоне Гагарина в Балашихе ворвался мужчина с ножом и начал вести себя неадекватно, при этом он отказывался входить из помещения.

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