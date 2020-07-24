В пяти регионах РФ подтопленными остаются 17 дачных домов и 30 приусадебных участков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Подтопления в результате паводка сохраняются в трех населенных пунктах на территории пяти субъектов России. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории пяти субъектов РФ - Республика Тыва, Красноярский край, Хабаровский край, Брянская область, Смоленская область - остаются подтопленными в трех населенных пунктах 17 дачных домов, 30 приусадебных участков, два низководных моста и четыре участка автомобильных дорог", - сказали в пресс-службе.

При этом, как отметили в МЧС, за сутки освободились от воды в трех населенных пунктах три жилых дома, а также 22 приусадебных участка в Тыве, Забайкальском крае и Смоленской области.

К ликвидации ЧП привлечены более 110 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России - 24 человека и девять единиц техники.