Адвокат бывшей приемной дочери главы "Мемориала" Дмитриева обжалует его приговор

"Я буду подавать апелляционную жалобу, потому что меня, безусловно, не устраивает мягкость наказания", - сказал собеседник агентства.

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июля. /ТАСС/. Представитель потерпевшей стороны - бывшей приемной дочери руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева - намерен подать апелляционную жалобу на решение Петрозаводского горсуда, который в среду приговорил Дмитриева к трем с половиной годам колонии строгого режима по делу о насилии над несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Перов, представляющий потерпевшую.

Перов не стал говорить о конкретном наказании, которого потребует в рамках обжалования, добавив, что в ходе прений в Петрозаводском горсуде также не просил конкретного срока для Дмитриева. "В этой ситуации мои доверители и я, наверное, должны проявлять какую-то гуманность, это не наша функция. В прениях я попросил суд назначить справедливое, соразмерное общественной опасности деяния наказание", - добавил адвокат.

Защита Юрия Дмитриева и гособвинитель пока не приняли решение, будут ли подавать апелляционную жалобу.

В среду Петрозаводский городской суд оправдал руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия, но вынес обвинительный приговор по статье о сексуальном насилии над ребенком, приговорив его к 3,5 года колонии строгого режима. Минимальное наказание по этой статье - 12 лет колонии, однако судья применил ст. 64 УПК РФ, предполагающую возможность более мягкого наказания.

С учетом проведенного времени в СИЗО Дмитриев сможет выйти на свободу в ноябре 2020 года, если приговор не изменят.

История дела

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Дмитриев себя виновным не признавал.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.