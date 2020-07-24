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ДТП с участием Михаила Ефремова

Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей по делу

Потерпевшими признаны только вдова, брат и два сына погибшего

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следствие отказалось признавать потерпевшей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова гражданскую жену погибшего Сергея Захарова.

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"Нам искренне жаль, что Ирину не признают потерпевшей в деле. Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками", - сообщил ТАСС в пятницу адвокат семьи Захарова Александр Добровинский. По делу Ефремова потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего. Они будут заявлять гражданские иски.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд над Ефремовым начнется 29 июля.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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