Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей по делу

"Нам искренне жаль, что Ирину не признают потерпевшей в деле. Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками", - сообщил ТАСС в пятницу адвокат семьи Захарова Александр Добровинский. По делу Ефремова потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего. Они будут заявлять гражданские иски.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд над Ефремовым начнется 29 июля.