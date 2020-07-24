В Подмосковье ищут пропавшего в лесу олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1964 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Московской области двое суток разыскивает олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1964 года Александра Иваницкого, который ушел за грибами в лес и не вернулся. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"22 июля в окрестностях Рузы ушел в лес за грибами и пропал 82-летний Александр Иваницкий. Ведутся его поиски. Около реки Вейна обнаружены вещи пропавшего. Есть версия, что он утонул. Для поисков привлечены водолазы и вертолет", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что в поисках участвуют также подразделения МЧС и Мособлпожспаса.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.

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