В Ленинградской области задержали подростка, повредившего памятник на Дороге жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Следователи задержали несовершеннолетнего после повреждения неизвестными памятника времен Великой Отечественной войны - грузового автомобиля ЗИС-5 ("Полуторка") - в поселке Подборовье Бокситогорского района Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Бокситогорску следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по факту повреждения объекта культурного наследия задержан ранее скрывшийся с места преступления 17-летний юноша", - говорится в сообщении.

23 июля СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение и повреждение объектов культурного наследия").

Следствие установило, что в поселке Подборовье был поврежден объект культурного наследия - знаменитая полуторка, увековечившая память о подвигах водителей Дороги жизни во время блокады Ленинграда. Выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа, помимо фиксации повреждений монумента, также изъяла оставленные преступниками объекты.

Инцидент произошел в ночь на среду, сообщал ТАСС директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Юрий Щеглов. Он также отметил, что восстановление памятника начнется сразу после того, как правоохранительные органы дадут соответствующее разрешение. О намерении в кратчайшие сроки принять меры по реставрации памятника также сообщил в среду председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Экземпляр ЗИС-5 в Подборовье, произведенный во время Великой Отечественной войны, был установлен на постаменте в качестве памятника в 1968 году. Его ценность состоит в том, что это не макет автомобиля, а машина, действительно работавшая в период блокады Ленинграда. К 75-летию Победы в Подборовье были проведены работы по ремонту и благоустройству мемориала.