В Вологодской области возбудили дело после исчезновения 13-летней девочки

ВОЛОГДА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи отдела следственного управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки из деревни Ермаково, которая 22 июля отправилась на велосипеде в местный магазин, но домой не вернулась. Следователи проверяют информацию, что подростка, возможно, видели в Вологде, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"Следственным отделом по Вологодскому району СК РФ по Вологодской области по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки, уехавшей на велосипеде и не вернувшейся домой, возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13-летняя жительница деревни Ермаково вечером 22 июля уехала на велосипеде в магазин, с тех пор ее разыскивают. Проверяется информация, что девочку якобы видели в пятницу около 8 часов в Вологде, что примерно в 15 км от деревни. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения по направлению возможных путей ее следования на велосипеде, к поискам привлекли общественников и волонтерлв. Осматривают окрестности деревни, устанавливают и опрашивают круг общения девочки. По предварительным данным, она могла отправиться к знакомым или родственникам в Вологду, но у них она пока не объявилась.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по области, причины, которые могли бы побудить подростка уйти из дома, не выявили. Семья благополучная, на учете не состоит.