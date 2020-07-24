В Башкирии найдено тело пропавшей возле реки 10-летней девочки

ТАСС, 24 июля. Тело 10-летней девочки, пропавшей 19 июля в Нуримановском районе Башкирии, нашли в реке, сообщается на сайте Госкомитета республики по ЧС.

"Поиски шли пять дней <...> Спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, МЧС России по республике и волонтеры искали девочку на береговой линии, метр за метром водолазы прочесывали дно реки, но поиски были безуспешны. К сожалению, ребенок утонул, 24 июля тело обнаружил пастух, который переправлялся на другую сторону реки", - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее ТАСС, следователи Башкирии возбудили уголовное дело после пропажи девочки. Следствием было установлено, что утром 19 июля девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к реке Уфа, где рыбачила ее двоюродная сестра. После этого девочка пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы.