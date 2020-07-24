Интерпол отказал правоохранителям Молдавии в розыске беглого олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Интерпол отказался включать бежавшего из Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск. Об этом сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Молдавии, которая ранее обвинила его в причастности к хищению €1 млрд из банковской системы страны и других преступлениях, а суд Кишинева выдал ордер на его арест.

"Комиссия по контролю файлов Генерального секретариата Интерпола отказалась включить бывшего руководителя Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск, и решила удалить его данные из баз данных организации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры. В нем отмечено, что решение комиссии было принято на заседании, которое прошло в Лионе с 29 июня по 3 июля.

Правоохранительные органы Молдавии направили в центральный секретариат Интерпола запрос об объявлении Плахотнюка в международный розыск еще в октябре прошлого года. В сообщении отмечено, что Генпрокуратура обратится в Управление международного сотрудничества полиции с просьбой объяснить причины отказа в объявлении обвиняемых в международный розыск, так как в решении комиссии об этом не сказано. После чего молдавские правоохранители выступят с реакцией на это решение.

Суд Кишинева выдал ордер на арест олигарха после того, как 18 мая генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло назвал его главным бенефициаром кражи из банков Молдавии. По его словам, в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.

Плахотнюк бежал в США после смены власти в Молдавии в июне прошлого года и находится в Майами, несмотря на то, что госсекретарь Майкл Помпео 13 января сообщил, что олигарх и члены его семьи включены в санкционный список Вашингтона в связи с причастностью к коррупции.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел: в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил олигарха в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей. Установлено, что среди организаторов преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.