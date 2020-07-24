В Подмосковье задержали обвиняемого в убийстве мужчины из охотничьего ружья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи задержали обвиняемого в убийстве мужчины из охотничьего ружья в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.

15 июля на дороге около деревни Слотино в Сергиево-Посадском городском округе было обнаружено тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. "В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность и задержать мужчину, совершившего указанное преступление. Им оказался 30-летний знакомый погибшего", - сообщили в ГСУ.

На допросе у следователя мужчина рассказал, что совершил преступление в ходе ссоры с потерпевшим. Он выстрелил в знакомого из обреза охотничьего ружья, которое впоследствии выкинул в реку.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его аресте.