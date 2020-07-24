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В Москве задержали наркокурьеров с 1 кг героина

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские в столичном районе Ясенево задержали двоих мужчин, в машине у которых найден пакет с килограммом героина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе патрулирования территории в Соловьином проезде полицейскими был замечен автомобиль, в котором находились два подозрительных гражданина. При досмотре автомашины на заднем сиденье был обнаружен и изъят сверток из фольги с неизвестным порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством - героином массой около 993 граммов", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к сбыту наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу.

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