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Бесхозный предмет обнаружили на станции метро "Новокузнецкая" в московском метро

По требованию полиции поезда временно проезжают станцию без остановки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Поезда на Замоскворецкой линии Московского метрополитена не останавливаются на станции "Новокузнецкая" из-за бесхозного предмета на платформе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"В 13:13 на платформе Новокузнецкая, 2 путь, в районе 4-5 вагона обнаружен бесхозный предмет. Место оградили. С 13:30 поезда следуют без остановки", - сказал собеседник агентства.

В официальном Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы обавили, что по требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии без остановки.

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