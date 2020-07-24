ЕС просит власти России освободить Юрия Дмитриева по гуманитарным соображениям

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Евросоюз просит власти России освободить руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" 64-летнего Юрия Дмитриева, которого в среду приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима по делу о насилии над несовершеннолетней. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Евросоюз призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить Дмитриева по гуманитарным соображениям, принимая во внимание его возраст и состояние здоровья в свете пандемии коронавируса", - отмечается в нем.

В среду Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия, но вынес обвинительный приговор по статье о сексуальном насилии над ребенком (п. "б" ч. 4 ст. 132), приговорив его к 3,5 года колонии строгого режима. Минимальное наказание по этой статье - 12 лет колонии, однако судья применил ст. 64 УПК РФ, предполагающую возможность более мягкого наказания.

С учетом проведенного времени в СИЗО Дмитриев сможет выйти на свободу в ноябре 2020 года, если приговор не будет изменен.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.