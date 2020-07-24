На юго-востоке Москвы неизвестные напали на женщину около ее квартиры и забрали деньги

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Неизвестные в Москве напали на женщину около ее квартиры, связали и забрали деньги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как сообщил собеседник агентства, женщина выходила из квартиры, и в этот момент двое неизвестных связали ее и потребовали деньги. Она указала место, где находились денежные средства, они забрали их и скрылись с места происшествия. Инцидент произошел на Рязанском проспекте, 41.

По его словам, в настоящее время полицейские ведут розыск неизвестных.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сумма ущерба составила 100 тыс. рублей, а налетчики были одеты в форму дворников.