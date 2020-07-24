В шахте рудника "Маяк" в Норильске произошло подтопление

ТАСС, 24 июля. Подтопление произошло в шахте рудника "Маяк" в Норильске, 112 человек выведены на поверхность, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Рудник "Маяк". В результате остановки 8 насосов по откачке приточной воды на отметке минус 245 идет подтопление шахты. В шахте находились 112 человек, они выведены на поверхность", - сообщил источник.

В компании "Норникель" информацию о затоплении подтвердили, отметив, что угрозы жизни и здоровью работников нет.

"В соответствии с планом ликвидации нештатной ситуации весь персонал, 112 сотрудников, находившиеся в горных выработках рудника "Маяк", был поднят на поверхность. Угрозы жизни и здоровью работников нет. В настоящий момент ведутся работы по откачке воды и ликвидации подтопления. В ближайшее время работа предприятия будет возобновлена", - сообщили в пресс-службе компании.

По данным регионального главка МЧС, в ликвидации подтопления задействовано 37 человек и шесть единиц техники.

В состав заполярного филиала "Норникеля" входят рудники Таймырский, Октябрьский, Комсомольский, Скалистый и "Маяк", а также Надеждинский металлургический завод и медный завод, Талнахская и Норильская обогатительные фабрики.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.