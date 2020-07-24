Уголовное дело возбудили по факту массовой драки на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело после драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по факту хулиганских действий и разбоя.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

В результате драки полицеские задержали 25 человек. "В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине причинены телесные повреждения, поврежден также автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тыс. рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись. Принятыми мерами сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержаны более 25 человек", - сказал собеседник агентства.

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