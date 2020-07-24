Суд в Москве огласит приговор по делу "Нового величия" 6 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы огласит приговор по делу "Нового величия" 6 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удаляется для постановления приговора. Он будет оглашен 6 августа в 12:00",- сказала судья.

14 июля гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания семерым фигурантам уголовного дела об экстремизме из молодежного сообщества "Новое величие".

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (объявлен в международный розыск и арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство). Ранее Люблинским судом был осужден другой участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде, и вернули уголовное дело на новое рассмотрение.

Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение еще один фигурант дела Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".

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