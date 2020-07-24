Молдавского бизнесмена Ренато Усатого заочно арестовали в России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, он объявлен в международный розыск.

"Постановлением Тверского суда Москвы в отношении Ренато Усатого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что МВД объявило Усатого в международный розыск для того, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол. 25 июня следствие он был объявлен в федеральный розыск.