Глава комбината благоустройства в Ростовской области подозревается в хищении 3 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Генеральный директор комбината благоустройства города Батайска в Ростовской области и замдиректора коммерческой фирмы подозреваются в мошенничестве, в результате которого похитили 3 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора МУП "Комбинат благоустройства города Батайска" и заместителя директора ООО "ОВС-строй" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, генеральный директор вступил в преступный сговор с заместителем директора, направленный на хищение денежных средств, выделенных в рамках муниципального контракта на выполнение работ по зимнему содержанию дорог города Батайска. "По результатам выполненных работ подозреваемые предоставили в управление ЖКХ города Батайска документы о фиктивной покупке песка и техсоли, в результате чего ими было совершено хищение денежных средств в сумме более трех миллионов рублей", - уточнили в СК.

Подозреваемых задержали сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Батайску, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

По данным полиции, в рамках договора торговая компания должна была поставить около 1 800 тонн песка и более 260 тонн техсоли для посыпки автомобильных дорог города. Директора предприятия, специализирующегося на организации благоустройства города, задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Второму фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным пресс-службы, в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.