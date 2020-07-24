Расследование дела о выводе 100 млрд рублей из РФ, по которому проходит Усатый, завершено

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полиция завершила расследование уголовного дела о выводе из России 100 млрд рублей, по которому проходят бизнесмен Ренато Усатый и бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Данное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела о выводе денег за рубеж в отношении Усатого и Плахотнюка.

"Следственным департаментом МВД России завершено расследование выделенного уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые путем незаконных валютных операций совершили вывод из Российской Федерации более 100 млрд рублей. Обвинение в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций предъявлено пяти гражданам Российской Федерации и Республики Молдова, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

МВД России предъявило заочное обвинение Усатому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S. A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.