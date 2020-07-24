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1,2 тыс. домов в Тульской области остались без водоснабжения из-за прорыва водовода

По данным оперативных служб Ясногорского района, в зоне отключения проживают более 14 тыс. человек

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Более 1200 домов различной этажности в городе Ясногорске Тульской области попали в зону отключения холодного водоснабжения вечером в пятницу из-за прорыва трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение об отключении водоснабжения в Ясногорске поступило в 16:55 мск. Без водоснабжения остались около 1,2 тыс. домов различной этажности. Причина аварии - прорыв трубопровода", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным оперативных служб Ясногорского района, в зоне отключения водоснабжения проживают более 14 тыс. человек.

Аварийные бригады приступили к ремонтным работам, о сроках их завершения пока не сообщается, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

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