Несколько новых стычек произошло между армянами и азербайджанцами в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Несколько новых стычек между выходцами из Азербайджана и Армении произошли в разных районах Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. А ранее семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Один из официантов был вынужден бежать через черный ход. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города", - отметил собеседник агентства.

Ранее столичные полицейские возбудили уголовное дело после драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, дела возбуждены по факту хулиганских действий и разбоя.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время задержаны 25 человек.

"В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчина получил телесные повреждения, поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тыс. рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись. Принятыми мерами сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержаны более 25 человек", - сказал собеседник агентства.

"Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством РФ в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в РФ сроком на пять лет", - подчеркнул представитель пресс-службы.