Источник: на западе Москвы неизвестные разбили витрины кафе азербайджанской кухни

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Неизвестные разбили витрины кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице на западе Москвы, а затем скрылись. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Неизвестные бросили несколько камней в витрину кафе азербайджанской кухни, после чего скрылись на автомобилях с места происшествия", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время нападавшие разыскиваются.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в пятницу в разных районах Москвы произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города.