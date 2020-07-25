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В Боливии в результате ДТП погибли девять человек

Еще трое пострадали

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. /ТАСС/. Не менее девяти человек погибли и трое пострадали в результате столкновения междугородного микроавтобуса и грузовика в пятницу на западе Боливии. Об этом сообщила радиостанция Fides.

По словам главы транспортного управления Уолтера Миранды, ответственность за ДТП лежит на водителе грузовика. Пострадавшие были доставлены в больницу города Ла-Пас.

Власти проводят расследование происшествия. По предварительным данным, у микроавтобуса работала только одна фара, и водитель грузовика в темноте перепутал транспортное средство с мотоциклом.

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