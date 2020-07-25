В Южной Корее проливные дожди стали причиной гибели пяти человек

СЕУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли, четверо пострадали от ураганного ветра и наводнений, вызванных сильными ливнями в южных регионах Республики Корея. Об этом сообщил в субботу центральный штаб страны по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

По его данным, наиболее пострадали от ударов стихии города Пусан и Ульсан, где в час выпадало более 80 мм осадков. Дожди вызвали многочисленные подтопления и оползни, превратив ряд городских улиц в реки. Сообщается, что три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный туннель в Пусане.

Спасатели эвакуировали более 200 человек. В столичной провинции Кёнгидо более 1,1 тыс. домов остались без электричества.

Сопровождаемые штормовым ветром сильные дожди продолжаются в субботу в восточных регионах страны, включая провинции Канвондо и Кёнсан-Пукто, где в час выпадает до 50 мм осадков.