На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Стрельба произошла в пятницу на базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида. Как сообщается в Facebook первого авиакрыла специальных операций ВВС Соединенных Штатов, в результате инцидента погиб один человек.

"Я выражаю искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия, - указала командующая первым авиакрылом специальных операций ВВС США полковник Джоселин Шермерхорн. - Сегодня на нашей базе произошел инцидент с применением оружия, в результате которого один человек погиб и один пострадал".

В заявлении руководства авиабазы подчеркивается, что личности участников перестрелки на данный момент не разглашаются. Пострадавший доставлен в близлежащую больницу. Ведется расследование инцидента.