К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.

"Всего в поисках задействованы со вчерашнего дня более 500 человек, это Следственный комитет, полиция, МЧС, волонтеры, лесники, местные жители. Они обследуют окрестности села. Пока поиски ни к чему привели. Территорию с воздуха обследуют два дрона", - сообщила Кропочева.

Местность, где ведутся поиски, по ее словам, горно-лесистая. "Самое опасное, что в зоне поиска есть озеро и много очень небольших, глубиной до двух метров, ям, заполненных водой. Привлечены водолазы, которые их обследуют. Работы для них много", - отметила она.

Ранее в пятницу следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. Установлено, что около 16:00 мск пятницы мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, со старшей сестрой вышел на прогулку. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.